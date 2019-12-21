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Нокауты, броски и отмена боя по решению врачей: все результаты Bellator 235

21 декабря, 14:13

Бой Джош Барнетт - Ронни Маркес был отменен по требованию врачей, а в главном событии Тоби Мисеч нокаутировал соперника за минуту

Алехандра Лара одержала победу по очкам

Алехандра Лара одержала победу по очкам / Фото: Twitter

В ночь на субботу по киевскому времени на Гавайях прошел вечер боев смешанных единоборств Bellator 235. Главное событие шоу "Приветствуем войска", которое состоялось неподалеку от базы ВМС США Перл-Харбор, было отменено. Экс-чемпион UFC Джош Барнетт по прозвищу "Воин" из-за решения врачей не вышел в клетку на бой против Ронни Маркеса в тяжелом весе.

Таким образом, главным событием стал бой Тоби Мисеча по прозвищу "Слишком быстрый" и бывшего бойца UFC Эрика Переса. Тоби оправдал свой псевдоним и очень быстро расправился со своим оппонентом: видео нокаута в бою Тоби Мисеч – Эрик Перес.

Результаты всех боев Bellator 235 на Гавайях:

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  • Американец Кэсс Белл победил единогласным решением француза Пьера Дагузана. Бой проходил в легчайшем весе.
  • Джозеф Крир (США) победил единогласным решением Джереда Гвердера (США). Бой проходил в cреднем весе.
  • Американец Хантер Ивальд (США) победил удушающим в первом раунде Брайсона Болохао (США). Бой проходил в полусреднем весе. Это был дебют Хантера Ивальда в MMA.
  • В первом бою основного карда американец Джоуи Дэвис победил техническим нокаутом в первом раунде своего соотечественника Криса Сиснероса. Бой проходил в полусреднем весе

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  • Американец Тайван Клэкстон победил единогласным решением Брэйдона Акео. Бой проходил в полулегком весе. Клэкстон – это тот самый боец, который в 2017 году дебютировал в ММА невероятным нокаутом коленом в прыжке:

  • В со-главном событии Bellator 235 колумбийка Алехандра Лара победила единогласным решением Вету Артегу (США) в наилегчайшем весе

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  • В главном бою вечера Тоби Мисеч (США) победил нокаутом в первом раунде мексиканца Эрика Переса. Бой проходил в легчайшем весе

  • Бой в тяжелом весе между Джошом Барнеттом и Ронни Маркесом, который должен был пройти в главном событии вечера, был отменен. Врачи не допустили Барнетта к бою

Смотрите невероятное видео, как боец MMA Илима-Леи Макфарлан проплыла под водой 50 метров в стиле "торпеда", не используя рук:

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Источник: Сегодня|Спорт

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