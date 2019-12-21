Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу

"Слишком быстрый" боксер отправил своего соперника в глубокий нокаут на первом минуте поединка

Тоби Мисеч победил Эрика Переса в Гонолулу / Фото: Twitter

В Гонолулу (Гавайи, США) состоялся турнир Bellator 235, в одном из поединков которого местный боец Тоби Мисеч по прозвищу "Слишком быстрый" нокаутировал дебютанта организации и бывшего бойца UFC Эрика Переса. Вышло и правда слишком быстро – бой не продлился и минуты: Мисеч ударом левой в голову отправил соперника на канвас, после чего провел еще один мощный удар по уже не оказывавшему сопротивления бойцу, прежде чем рефери остановил бой. На секундомере шла 54-я секунда поединка.

Теперь на счету 31-летнего Тоби Мисеча 11 побед и 7 поражений, у 30-летнего Эрика Переса стало 7 поражений при 19 победах в MMA.

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Главное событие вечера боев Bellator 235 было отменено. Поединок в тяжелом весе между Джошем Барнеттом и Ронни Маркесом не состоялся из-за недомогания бывшего чемпиона UFC Барнетта по прозвищу "Воитель".

В оном из самых ожидаемых поединков вечера Алехандра Лара победила единогласным судейским решением Вету Артегу.

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