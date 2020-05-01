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Новый скандал с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России

1 мая, 15:26

Александр Трикиша

Спортсмен стал гостем "Всеукраинской школы онлайн"

Украинский боксер Александр Усик снова угодил в скандал. Боксер принял участие в выпуске "Всеукраинской школы онлайн". На сайте Министерства образования и науки анонсировали на сегодня урок на тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война". Но в эфир вышел выпуск с боксером, выступающем за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили".

Тема урока с Усиком – научно-технологическая революция. Позже МОЗ объяснило замену урока тем, что выпуск об агрессии России не успели смонтировать, поэтому он не был технически подготовлен к трансляции. В министерстве обещают показать урок, как только он будет готов к эфиру.

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Напомним, уроженец Симферополя Усик длительное время отказывался отвечать на вопрос журналистов: "Чей Крым". После одного из таких случаев Усик назвал вопросы про Крым собачьими. Спустя время Усик все же ответил на вопрос, чей Крым. Но его версия понравилась не всем. "Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Когда он станет украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит", – говорил боксер.

Кстати, недавно Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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уроки бокс боксер Александр Усик агрессия России

Источник: Сегодня|Спорт

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