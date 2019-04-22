"Обед великолепный, обедюшка!": Усик показал, что ест перед своим дебютом в супертяжелом весе

Украинский боксер, готовясь к переходу в новую категорию, подсел на плов и брюссельскую капусту

Бокс. Усик – Такам

Украинский боксер Александр Усик показал, при помощи какой пищи набирает вес перед дебютом в супертяжелом дивизионе. Напомним, 25 мая в американском Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом камерунского происхождения Карлосом Такамом. "Такам – это, знаете, зайти размяться в тяжелый вес", - сказал накануне "Сегодня" Виталий Кличко.

По словам Кличко-старшего, "чтобы сохранить скорость и силу удара, Усик должен весить 105-107 кг, не больше". Между тем сам Александр Усик подчеркнул, что рабочий вес в бою будет 97 кг: "Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов".

Александр Усик показал свой обед перед боем с Такамом Видео: Instagram

И вот Усик выложил в Instagram видео своей трапезы. На столе у чемпиона – большая тарелка плова, свежесрезанная зелень разных сортов – лук, петрушка, рукола. А также – блюдо с брюссельской капустой, булочки и тропические фрукты. "Обед великолепный, обедюшка! Обедевка! Ум-м-м-м!" – прокомментировал Усик свои лакомства. "Но самое вкусное – вот это, вот это и вот это", – добавил он, переведя камеру с плова на овощи.

Как сообщалось ранее, Усик показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами. Украинский боксер продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге.

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