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Сумасшедший дом в поединке жертв Усика: видео грязной победы Бриедиса над Гловацки

16 июня, 09:13

Бриедис мог быть дисквалифицирован за удар локтем, но судья позволил продолжить бой и избить поляка после гонга

Майрис Бриедис
Майрис Бриедис. Фото: Instagram

Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе в Риге между латвийцем Майрисом Бриедисом и поляком Кшиштофом Гловацки завершился суперскандальной победой хозяина ринга нокаутом в третьем раунде. Отметим, что WBC за пару часов до начала вечера бокса в Риге отказался выставлять свой пояс на этот бой. Таким образом Бриедис по итогам этой спорной победы разжился лишь чемпионским поясом по версии WBO. 

Грязный удар Бриедиса локтем

Главный скандальный момент, который делает победу Бриедиса нелегитимной в глазах боксерского мира, произошел во втором раунде боя. Гловацки пробил сопернику по затылку, рефери дал команду "стоп!", однако вскипевший Бриедис ее не послушал и с разворота заехал поляку грязным ударом локтем в подбородок. Немного постояв, Гловацки все же рухнул на канвас, и болельщики уже приготовились было к дисквалификации латвийского боксера. Однако судья Роберт Берд пощадил Бриедиса, позволив бою продолжиться и лишь сняв с Майриса одно очко.

После этого Бриедис принялся добивать потрясенного Гловацки. И отправил его в тяжелейший нокдаун – но все дело в том, что латвиец сделал это уже по окончании раунда, когда время вышло – однако из-за гула в зале рефери просто не услышал звенящий на всю арену гонг и посему позволил хозяину ринга продолжить избиение поляка. "Сумасшедший дом!" – жалуются болельщики Гловацки.

Бриедис – Гловацки. Избиение поляка

Поединок боксеров, каждый из которых в свое время был жертвой Александра Усика, завершился в третьем раунде, когда Бриедис отправил поляка в нокаут. Уже известно, что в финале Всемирной боксерской суперсерии латвиец встретится с кубинцем Юниером Дортикосом, в этот же вечер нокаутировавшим в 10-м раунде американца Эндрю Табити.

Как сообщалось ранее, россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.

Также сообщалось, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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Тег бокс, Александр Усик, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис

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Сегодня|Спорт

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