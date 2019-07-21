Оборотень для Усика: Похититель трупов Диллиан Уайт воет волком перед своей победой

Британский супертяж, бросивший вызов Усику, показал, как может быть зверем, которому не страшны нокдауны

В Лондоне состоялся бой одного из возможных соперников Александра Усика в супертяжелом весе - ямайского британца Диллиана Уайта по прозвищу Похититель трупов и колумбийского боксера Оскара Риваса. Они дрались за титул временного чемпиона мира по версии WBC. В девятом раунде противостояния Уайт, ранее уже бросавший вызов Усику, пропустил от соперника тяжелый апперкот, приведший к нокдауну. Что, впрочем, не помешало Похитителю трупов одержать победу по очкам, которую ему присудили все три представителя Фемиды. Счет судейских записок - 116-111, 115-112 и 115-112 в пользу Диллиана Уайта.

Благодаря победе в этом поединке Уайт получил право сразиться за пояс WBC, которым владеет непобежденный американец Деонтей Уайлдер. Для колумбийца Риваса же это поражение стало первым в 27 боях на профи-ринге.

Отметим, что поединок с Оскаром Ривасом не обошелся без фирменной фишки Диллиана Уайта, который перед каждым боем заводит себя, завывая как настоящий волк. На сей раз Уайт перевоплотился в зверя у себя в душевой и около минуты завывал так натурально, что даже без дополнительных проб мог бы получить роль оборотня в каком-нибудь фильме ужасов.

Самые яркие кадры боя Уайт – Ривас

Как мы писали ранее, за кулисами боя Уайт – Ривас произошла интересная встреча. Британец Беллью, избитый Усиком в ноябре, подкрался к украинцу сзади. Тони приобнял Александра, затем похлопал Усика по щеке и, наконец, отвесил ему комплимент: "Классная у тебя куртка".

Также мы писали, что в этот же вечер в Лондоне Кэмпбелл проиграл Ломаченко дуэль взглядов и показал, как будет глотать удары украинца. Подписчики промоутера британца опасаются за судьбу соперника Василия: "Он как ягненок, которого привели на заклание".

Смотрите последний нокаут в исполнении Василия Ломаченко



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