Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

Беллью был нокаутирован Усиком прошлой осенью. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) встретился со своей последней жертвой – британцем Тони Беллью, которого украинец нокаутировал в ноябре прошлого года, еще выступая в крузервейте. Александр и Тони пересеклись в Лондоне на вечере бокса с участием Диллиана Уайта, по очкам в трудной борьбе одолевшего колумбийца Оскара Риваса – 115-112, 115-112 и 116-111.

Тони Беллью приобнял Усика сзади, затем похлопал украинца по щеке и, наконец, отвесил ему комплимент: "Классная у тебя куртка".

Отметим, что ранее Тони Беллью предрек Усику серию триумфов в супертяжах. "Усик – особенный, лучший из тех, против кого я дрался, – признался британец. – Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, но все равно проиграл. Он просто не устает, это боксер элитного уровня. Как Альварес и Ломаченко. Я не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема Усика - его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, Александр оставит его в дураках. И Уайлдера тоже".

Впрочем, далеко не все разделяют оптимизм Тони Белью относительно карьеры Александра Усика в супертяжах. Как мы писали ранее, Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы. "Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?", "Чот ты медленный стал", – пишут подписчики Александра Усика в Instagram.

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

В свою очередь, другой британец Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100 процентов, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Усик не большой панчер", – считает Хэй.

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