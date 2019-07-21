Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

21 июля, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

Беллью был нокаутирован Усиком прошлой осенью
Беллью был нокаутирован Усиком прошлой осенью. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) встретился со своей последней жертвой – британцем Тони Беллью, которого украинец нокаутировал в ноябре прошлого года, еще выступая в крузервейте. Александр и Тони пересеклись в Лондоне на вечере бокса с участием Диллиана Уайта, по очкам в трудной борьбе одолевшего колумбийца Оскара Риваса – 115-112, 115-112 и 116-111.

Тони Беллью приобнял Усика сзади, затем похлопал украинца по щеке и, наконец, отвесил ему комплимент: "Классная у тебя куртка".

Отметим, что ранее Тони Беллью предрек Усику серию триумфов в супертяжах. "Усик – особенный, лучший из тех, против кого я дрался, – признался британец. – Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, но все равно проиграл. Он просто не устает, это боксер элитного уровня. Как Альварес и Ломаченко. Я не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема Усика - его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, Александр оставит его в дураках. И Уайлдера тоже".

Впрочем, далеко не все разделяют оптимизм Тони Белью относительно карьеры Александра Усика в супертяжах. Как мы писали ранее, Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы. "Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?", "Чот ты медленный стал", – пишут подписчики Александра Усика в Instagram.


Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

В свою очередь, другой британец Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100 процентов, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Усик не большой панчер", – считает Хэй.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Александр Усик, Тони Беллью

Вы сейчас просматриваете новость " Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский боксер – в коме: появились подробности состояния Дадашева после удаления части черепа

Сегодня, 09:52

Как рассказал тренер россиянина, отека мозга больше нет, но состояние боксера по-прежнему критическое

Пакьяо и в 40 лет – зверь: легендарный филиппинец в Лас-Вегасе разукрасил лицо непобедимому Турману

Сегодня, 09:30

Мэнни одержал победу раздельным решением судей и завладел чемпионским поясом WBA в полусреднем весе

Как есть жареную картошку и не толстеть

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?

Израильские ученые разработали модель матки человека

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

6 преимуществ Lexus UX для женщины

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:09

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

Вчера, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь