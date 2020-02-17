Одним ударом "вырубили" Неймара и рефери: невиданный нокаут в тайском боксе

Представитель Фемиды в ринге упал специально, чтобы подложить руку под голову поверженному боксеру

В столице Таиланда Бангкоке прошел турнир по тайскому боксу Muay Hardcore, один из поединков которого поразил своим нокаутом. Представитель Камбоджи Со Соваратхана "вырубил" Неймара Паеминбури из Таиланда. При этом рефери Ситтичай Инеяд, обслуживавший бой, упал вместе с поверженным боксером, хотя его никто не бил.

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"Нокаут был такой силы, что воздушной волной завалило и рефери", – шутят пользователи соцсетей

Однако на самом деле рефери упал по другой причине – чтобы подставить руку под голову нокаутированному бойцу, дабы тот лишний раз не ударился затылком о канвас ринга. Таким образом представитель Фемиды спас тайского Неймара от более серьезных последствий пропущенного удара.

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Вот что по этому поводу говорят в социальных сетях

"Это судья тысячелетия", – пишет бывший аналитик Sky Sports Бен Кили

Вот это судья! Впервые пересматривал повтор нокаута ради рефери

Этот рефери определенно помог Неймару избежать дополнительной травмы. Хотелось бы, чтобы его примеру последовали судьи в ММА и боксе

Смотрите еще один жесткий нокаут: на сей раз – в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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