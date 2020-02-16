"Я бы его вырубил": Уайлдер "поднял руку" на "Железного Майка": ответ легенды бокса не заставила себя долго ждать

Деонтей Уайлдер отметил, что он номер один в боксе

В свое время Кличко нокаутировал Уайлдера / Фото: AFP

Действующий чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что смог бы нокаутировать Майка Тайсона на пике его карьеры.

Читайте также: нокаут за секунду до финального гонга – американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"

"Я против Тайсона-1986? Я бы его вырубил. Конечно, люди любят сравнивать старую школу и новую школу. Но нет такой школы, в которой я не был бы № 1", – рассказал Уайлдер.

Сам "Железный Майк" похвалил Уайлдера за уверенность в себе.

"Не знаю, победил бы я его или нет. Но мне нравится, что он уверен в себе. Я бы на его месте ответил так же. Он так и должен думать, он же чемпион мира. Этим немногие могут похвастаться", — отметил Майк Тайсон.

22 февраля пройдет бой между Уайлдером и Тайсоном Фьюри в Лас-Вегасе.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

Как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама