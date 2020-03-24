Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

"Одно из моих заданий на дому: Кличко показал, как поддерживать форму на карантине

24 марта, 22:32

Максим Перепелица

Бывший украинский боксер продемонстрировал прекрасную физическую форму

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный украинский боксер Владимир Кличко показал, как тренируется на карантине. Украинский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, призвал всех оставаться дома. Кличко у себя на странице в Instagram показал, что тренироваться можно не выходя из собственной квартиры.

"Одно из моих заданий на дому: отжимания – каждый день!". Мой совет: обещайте себе маленькую награду после каждого сеанса. Для меня это органический челлендж на выносливость от Wyllit.Food", – подписал видео Кличко.

INSTAGRAM

Владимир Кличко провел свой последний бой в 2017 году проиграв Энтони Джошуа.

Не так давно Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете. Украинский спортсмен должен стать консультантом на лицензионных турнирах Олимпиады-2020.

Читайте также о том, что Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, – заявил промоутер Александр Красюк. Александр Красюк рассказал, что братья Кличко продолжают тренироваться и поддерживают форму

Смотрите сюжет о том, как Владимир разошелся с американской невестой и забрал дочь в Украину:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Хочу вам признаться. Я болен. Это новый вирус": Усик сделал заявление о своем состоянииБокс
"Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем УсикаБокс
"Я не боюсь умереть от коронавируса": легенда бокса спасает свою страну от мародерстваБокс
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавируса
Усик высказался о том, стоит ли причащаться из одной чаши в условиях коронавирусаБокс
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутата
Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутатаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...