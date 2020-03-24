"Одно из моих заданий на дому: Кличко показал, как поддерживать форму на карантине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный украинский боксер Владимир Кличко показал, как тренируется на карантине. Украинский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, призвал всех оставаться дома. Кличко у себя на странице в Instagram показал, что тренироваться можно не выходя из собственной квартиры.

"Одно из моих заданий на дому: отжимания – каждый день!". Мой совет: обещайте себе маленькую награду после каждого сеанса. Для меня это органический челлендж на выносливость от Wyllit.Food", – подписал видео Кличко.

INSTAGRAM

Владимир Кличко провел свой последний бой в 2017 году проиграв Энтони Джошуа.

Не так давно Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете. Украинский спортсмен должен стать консультантом на лицензионных турнирах Олимпиады-2020.

Читайте также о том, что Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, – заявил промоутер Александр Красюк. Александр Красюк рассказал, что братья Кличко продолжают тренироваться и поддерживают форму

Смотрите сюжет о том, как Владимир разошелся с американской невестой и забрал дочь в Украину:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама