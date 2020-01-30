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Одному ему мало: бывший чемпион мира хочет биться и с Усиком, и с Чисорой – уже летом

30 января, 14:02

Новозеландец Джозеф Паркер жаждет вернуть чемпионский пояс

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

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Боксер супертяжелого веса из Новой Зеландии Джозеф Паркер заявил, что хотел бы встретиться на ринге и с Александром Усиком, и с Дереком Чисорой. В 2017 году Паркер владел поясом чемпиона мира по версии WBO, но в 2018 году проиграл его Энтони Джошуа. А затем потерпел поражение и еще от одного британца – Диллиана Уайта. Теперь Джозеф вновь ищет пути к чемпионству. Недавно мы писали, что Паркер назвал условие боя с Усиком: он хочет, чтобы поединок был титульным.

Теперь же Паркер стал менее требовательным. 28-летний боксер сказал, что готов биться с любым из пары Усик – Чисора:

"Я бы хотел драться с обоими парнями. Усик только переходит в супертяжелый дивизион, но его навыки и движения лучше, чем у Чисоры. Поэтому я больше склоняюсь ко встрече с украинцем. Но Чисору нельзя сбрасывать со счетов. Дерек одерживал великие победы и выглядел довольно хорошо в недавних поединках".

Свой ближайший бой новозеландец проведет 29 февраля в США, хотя соперника ему еще не подобрали. Джозеф рассчитывает, что Усик и Чисора подерутся примерно в то же время, тогда летом 2020 года он сможет встретиться на ринге с кем-то из этой пары. "Я буду драться с кем-угодно. Я хочу участвовать в самых больших боях", – амбициозно сказал Паркер.

Напомним, что Усик и Чисора будут биться в конце марта или начале апреля. Бой пройдет в Лондоне или Манчестере. К слову, Паркер должен быть сойтись с Чисорой 26 октября, но перед поединком неожиданно заболел. В свое время Джозеф был спарринг-партнером Владимира Кличко, в карьере у него 26 побед и два поражения. Новозеландец побеждал Энди Руиса, валившего самого Энтони Джошуа.

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бокс WBO Александр Усик Дерек Чисора Джозеф Паркер

Источник: Boxing Scene

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