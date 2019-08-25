Однорукий боец добыл эффектную победу на турнире ММА

Американский боец смешанных единоборств Ник Ньюэлл дебютировал в организации Bellator. Необычность Ньюэлла в том, что он родился без руки. Но это не останавливает бойца. За свою карьеру 33-летний Ньюэлл выступал в промоушенах XFC, где стал чемпионом в легком весе, и WSOF. А теперь добрался и до более престижного Bellator.
В рамках турнира Bellator 225 Ник Ньюэлл победил соотечественника Кори Броунинга. Бой завершился уже в первом раунде после того, как Ник провел удушающий прием.
Теперь на счету Ньюэлла в ММА 18 боев – 16 побед и 2 поражения. Для Броунинга это поражение третье в восьми боях.
Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.
Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.
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