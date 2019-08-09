Официально: названы место и дата реванша Руис – Джошуа

/ Фото: AFP

Второй поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает канал Sky Sports, на котором будет транслироваться бой.

Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019). Это был первый поединок за пределами Великобритании для Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн заявил, что бой-реванш пройдет в Великобритании. Поединок планировали провести в Кардиффе.

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В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 – нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 – нокаутом) и потерпев одно поражение.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Энди Руис купил новый дом после боя с Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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