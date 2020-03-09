Официально: стала известна дата и место боя Постола и Рамиреса

Официально определилась новая дата боя между чемпионом в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамиреса украинцем Виктором Постолом. Промоутерская организация Top Rank объявила, что перенесенный поединок украинца и американца состоится 9 мая во Фресно, Калифорния. На кону будут стоять пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе, которыми владеет представитель США.

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Отметим, что Фресно – город вблизи дома Рамиреса, где он уже дрался восемь раз в профессионалах. 1 февраля Постол и Рамирес должны были провести бой в Китае, однако поединок был перенесен из-за коронавируса.

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В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

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