"Он будет увиливать и много двигаться ": Джошуа лестно отозвался о Ломаченко

Энтони Джошуа / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в интервью SkySports рассказал об украинском боксере Василии Ломаченко, а также дал несколько советов Люку Кэмпбеллу. Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов.

"Мне кажется, весь вопрос в психологии. Ломаченко – величайший боец своего дивизиона и Люк знает это. Я знаю это, я не буду врать вам и говорить, что это не так. Люку следует выйти ринг с мыслями: "Я величайший! Я чемпион! Я могу побить Ломаченко". Ему стоит понять, что дело в настрое и повторять себе это каждую минуту, каждый день и тогда он поверит в это. Это и мой опыт тоже. Ты должен поверить в себя", – отметил Джошуа.

Как Кэмпбелл готовится к поединку с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

"Ломаченко ставит тебя в положение, когда ты вынужден делать вещи, которые тебе не комфортны. Он будет увиливать и много двигаться. Главное не попасться в ловушку. Нужно продолжать идти вперед и оставлять голову холодной и с течением раундов придерживаться своего плана. Люку стоит больше работать по корпусу так, как это 12-раундовый бой и со временем такая работа принесет свои плоды. Если Кэмпбелл будет придерживаться плана на бой с правильными психологическими установками, увидит и воспользуется своими шансами – он может войти в историю", – добавил Энтони.

Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Напомним, что ранее Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Майк Тайсон – о Василии Ломаченко:

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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