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"Он бы нокаутировал Усика": назван боксер, который стал бы кошмаром для украинца

29 марта, 21:56

Богдан Юрков

По словам Джаррелла Миллера, Усику крупно повезло избежать встречи с погоревшим на допинге Тайроном Спонгом

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер назвал боксера, который мог бы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном ринге. На данный момент в активе украинца в профи – 17 выигранных поединков, 16 из которых – в крузервейте и 1 – в хэвивейте, без единого поражения.

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"Я думаю, что Усику повезло. Почему? Просто он не боксировал с Тайроном Спонгом. Если бы мы увидели этот бой, то Спонг нокаутировал бы его. Я в этом уверен", – заявил Миллер в интервью YouTube-каналу EsNews

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

Напомним, Тайрон Спонг должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе 12 октября прошлого года в Чикаго, однако бывшему кикбоксеру из Нидерландов запретили драться с Усиком из-за употребления допинга. В организме Спонга обнаружили запрещенный кломифен.

В итоге первым соперником Александра Усика в супертяжах стал американец Чазз Уизерспун, которого украинец победил техническим нокаутом в 7-м раунде.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Джаррелл Миллер Тайрон Спонг

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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