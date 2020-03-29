"Он бы нокаутировал Усика": назван боксер, который стал бы кошмаром для украинца

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер назвал боксера, который мог бы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном ринге. На данный момент в активе украинца в профи – 17 выигранных поединков, 16 из которых – в крузервейте и 1 – в хэвивейте, без единого поражения.
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"Я думаю, что Усику повезло. Почему? Просто он не боксировал с Тайроном Спонгом. Если бы мы увидели этот бой, то Спонг нокаутировал бы его. Я в этом уверен", – заявил Миллер в интервью YouTube-каналу EsNews
Напомним, Тайрон Спонг должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе 12 октября прошлого года в Чикаго, однако бывшему кикбоксеру из Нидерландов запретили драться с Усиком из-за употребления допинга. В организме Спонга обнаружили запрещенный кломифен.
В итоге первым соперником Александра Усика в супертяжах стал американец Чазз Уизерспун, которого украинец победил техническим нокаутом в 7-м раунде.
Смотрите, как тренируется Усик
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