Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой

Вслед за Александром Усиком, предрекшим экономике "вила из-за коронавируса", о ситуации с COVID-19 высказался один из тренеров украинского супертяжа – Сергей Лапин-младший. Напомним, в свое время именно Лапин заступился за Ломаченко после скандального ролика с российским спецназом, назвав критиков Василия "демонами с хвостами".
Довольно своеобразно обратился к своим подписчикам Сергей Лапин и на сей раз. Он записал ролик с манекеном, который пять раз в течение считанных секунд спрашивает у него: "Слышал про коронавирус?". В ответ, Лапин потряс манекена мощным ударом правой, сбив с его головы кепку.
"Не поддавайтесь панике, – призвал фолловеров Сергей Лапин. – Соблюдайте максимальные меры предосторожности. Все будет в порядке"
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Отметим, что похожую риторику содержало одно из недавних заявлений Александра Усика, в команде которого работает Сергей Лапин. "Паника порождает панику, – говорит Усик. – Зачем говорить об этом так часто? Почему мы не говорим о СПИДе, туберкулезе, авариях, алкоголизме? Почему не говорим, сколько людей умирает от водки?"
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