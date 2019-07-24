Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Он – клоун. И его отец – клоун": Ломаченко ответил семейке, которая угрожает его "убить"

24 июля, 13:21

Лопес хочет драться с украинским Хайтеком за четыре пояса. Отец американца предрекает нокаут за три раунда

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: телеканал "Украина"

Лучший боксер мира независимо от весовой категории Василий Ломаченко отреагировал за дерзкие заявление в свой адрес со стороны непобедимого американца Теофимо Лопеса и его отца. Как мы сообщали ранее, Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.

"Лопес слишком много говорит, наговорил много нехороших вещей в мой адрес. Знаете, он выглядит клоуном, как и его отец. Они два комика. Я хочу поставить их на место", – заявил Ломаченко, который в данный момент готовится к поединку с Люком Кэмпбеллом 31 августа на лондонской "О2 Арена".

Теофимо Лопес
Теофимо Лопес Фото: Reuters

Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко: "Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса". Между тем отец американца ко всему, сказанному его сыном, добавил: "Ломаченко ужасен, но Теофимо нокаутирует его за три раунда".

Отметим, что в своем недавнем бою Лопес нокаутировал своего соперника в стиле Ломаченко. Эдис Татли из Финляндии пропустил от Лопеса мощный правый прямой в туловище, после чего уже не смог продолжить бой. Аналогичным образом, зарядив сопернику по почкам, один из своих последних  поединков – против Хорхе Линареса – выиграл и наш Хайтек.

Смотрите, как Ломаченко на днях встретил своего "брата" Пашу

Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес

Вы сейчас просматриваете новость " "Он – клоун. И его отец – клоун": Ломаченко ответил семейке, которая угрожает его "убить"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет королем: Усик заявил, за сколько боев завоюет все титулы в супертяжелом весе

Сегодня, 11:04

Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать ступеньки Усика к званию абсолютного чемпиона: заявление боксера

Операция не помогла: российский боксер скончался в США после трепанации черепа

Вчера, 18:41

Дадашев накануне потерпел первое поражение в карьере, после чего был госпитализирован с отеком мозга

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

10 оригинальных идей хранения чашек

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Как умирали звёзды: самые известные теории заговора

8 причин не возвращаться к бывшему

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 12:25

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

Вчера, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

21 июля, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Как готовить рыбу для максимальной пользы: мнение ученых

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь