"Он – клоун. И его отец – клоун": Ломаченко ответил семейке, которая угрожает его "убить"
Лопес хочет драться с украинским Хайтеком за четыре пояса. Отец американца предрекает нокаут за три раунда
Лучший боксер мира независимо от весовой категории Василий Ломаченко отреагировал за дерзкие заявление в свой адрес со стороны непобедимого американца Теофимо Лопеса и его отца. Как мы сообщали ранее, Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.
"Лопес слишком много говорит, наговорил много нехороших вещей в мой адрес. Знаете, он выглядит клоуном, как и его отец. Они два комика. Я хочу поставить их на место", – заявил Ломаченко, который в данный момент готовится к поединку с Люком Кэмпбеллом 31 августа на лондонской "О2 Арена".
Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко: "Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса". Между тем отец американца ко всему, сказанному его сыном, добавил: "Ломаченко ужасен, но Теофимо нокаутирует его за три раунда".
Отметим, что в своем недавнем бою Лопес нокаутировал своего соперника в стиле Ломаченко. Эдис Татли из Финляндии пропустил от Лопеса мощный правый прямой в туловище, после чего уже не смог продолжить бой. Аналогичным образом, зарядив сопернику по почкам, один из своих последних поединков – против Хорхе Линареса – выиграл и наш Хайтек.
Смотрите, как Ломаченко на днях встретил своего "брата" Пашу
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