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"Он определенно крутой парень": бывший чемпион мира опасается своего украинского соперника

16 января, 21:00

Гарсия рассказал, что после Редкача хочет встретиться в ринге с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо

Дэнни Гарсия - Иван Редкач

Дэнни Гарсия - Иван Редкач / Фото: Boxing Scene

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 31-летний американец Дэнни Гарсия рассказал про бой с украинцем Иваном Редкачем, который пройдет 25 января в Нью-Йорке. Гарсия отметил, что после этого поединка хочет встретиться в ринге с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо. Ранее Редкач пообещал шокировать мир.

"Мэнни Паккьяо, Эррол Спенс-младший и Кит Турман – это бои, которые я действительно хочу, – сказал Гарсия. – На данный момент в моей карьере, каждый бой – это большой бой для меня. Я должен хорошо выглядеть каждый раз, и мне нужно побеждать. Я хочу драться с лучшими. И первым шагом к этому является Редкач. Большие драки не имеют смысла, если я сначала не выиграю этот бой. Я знаю, что нельзя смотреть сопернику за спину. Я полностью сосредоточен на Иване".

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"Я видел, как Редкач сражался несколько раз. Он определенно крутой парень, который заслуживает свой шанс. Я знаю, что он собирается извлечь из меня максимум. Я видел отрывки боя Ивана против Девона Александра, видел его бой с Молиной и понимаю, с чем мне придется иметь дело. Молина потряс его, но до этого момента Иван хорошо боксировал. Он просто потерял бдительность. Поэтому мне надо быть во всеоружии и не допускать ошибок, – резюмировал Гарсия по Редкачу, а затем добавил по потенциальным схваткам: "Я считаю, что мой стиль несет опасность для Спенса и для Пакьяо. Что касается Эррола, я заметил, что он любит стоять перед соперником, и он не самый неуязвимый для ударов. Что до Мэнни, я полагаю, что моя работа вторым номером и мой стиль будут сложны для него".

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боксеры Мэнни Пакьяо Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Boxing Scene

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