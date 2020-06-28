"Он сумасшедший?" Американский боксер, который должен был биться с Джошуа, снова попался на допинге

Мир спорта постепенно возвращается к жизни, хотя и не так быстро, как того хотелось бы. На 9 июля в США запланировали первый после длительного перерыва вечер бокса. Однако один из самых интересных боев, которые ожидались, не состоится из-за того, что боксера уличили в применении запрещенных веществ. Кстати, на днях знаменитую спортсменку-блондинку поймали на стероидах.

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Положительный тест на допинг сдал супертяж Джаррелл Миллер. 31-летний непобедимый американец должен был биться с Джерри Форрестом. Как заявил один из организаторов шоу, промоутер Боб Арум, в организме Миллера выявлен один из тех препаратов, на которых он попался в преддверии несостоявшегося чемпионского боя с Энтони Джошуа в прошлом году, пишет isport.ua:

"Я разговаривал с боссом Атлетической комиссии Невады Бобом Беннеттом. Он подтвердил, что Миллер провалил тест и будет официально отстранен. Мы подберем ему замену. Насколько я понял, он употреблял тот же препарат, который помешал его бою с Джошуа. Я просто не понимаю, что у него в голове? Он что, сумасшедший?"

Первый раз Миллер был дисквалифицирован за использование наркотиков в 2014 году, когда еще был кикбоксером. Весной 2019 года его бой за три пояса с Энтони Джошуа отменили. Британцу нашли замену в лице Энди Руиса, который и стал чемпионом. Миллер же не боксировал с ноября 2018 года, а всего выиграл 23 боя (20 – нокаутом) при всего одной ничьей. Перед боем с Джошуа в прошлом году Миллер признался в употреблении допинга.

Смотрите, как Энтони Джошуа вернул свои три пояса, победив в декабре Энди Руиса-младшего

Видео: Reuters

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