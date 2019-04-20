"Я все испортил": знаменитый боксер Джаррелл Миллер признался в употреблении допинга

Американский боксер должен был драться за три чемпионских пояса, но теперь его ждет длительная дисквалификация

Джаррелл Миллер. Фото: Instagram

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер признался в употреблении запрещенного вещества. Он должен был боксировать 1 июня с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа, но Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала ему в выдаче боксерской лицензии.

"Я все испортил. Было много вариантов справиться с ситуацией, но я выбрал неправильный, и поплатился за это. Я упустил огромную возможность и мне больно от этого. Я навредил своей семье, друзьям, команде и болельщикам. Я справлюсь с этим правильно и вернусь, став лучше", – сообщил Миллер в своем Instagram.

Напомним, что в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных препаратов эндуробол и гормон роста, в еще одной его допинг-пробе был найден еще один запрещенный препарат - эритропоэтин.

Команда Джошуа начала поиск соперника для боя в Нью-Йорке. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что не собирается отменять бой, поскольку на турнир продано уже 17 тысяч билетов, а из Великобритании в США прилетит около 10 тысяч английских болельщиков.

Как сообщали ранее "Сегодня", сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа. Первым о готовности выйти на ринг сообщил американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Вскоре аналогичное сообщение в Twitter оставил 33-летний британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). Еще одним претендентом стал новозеландец, экс-чемпион мира по версии WBO, Джозеф Паркер (25-2, 19 КО).

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