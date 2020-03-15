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"Хочу вам признаться. Я болен. Это новый вирус": Усик сделал заявление о своем состоянии

15 марта, 16:23

Богдан Юрков

Знаменитый украинский супертяж поделился признанием во время общения со своими подписчиками

Украинский супертяжеловес Александр Усик обратился к своим фанатам. Во время прямой трансляции в Instagram боксер решил заинтриговать подписчиков, заявив, что он заболел новым типом вируса. Напомним, ранее соперник Усика назвал коронавирус геноцидом.

"Я хочу вам в кое-чем признаться. Вот прям откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать, чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Это хэппивирус ("happy" с английского – счастливый), – сообщил боксер, попутно управляя своей машиной. – Еще раз повторю: хэппивирус"

"Серый, ты болен хэппивирусом?" – обратился при этом Усик к одному из своих тренеров Сергею Лапину-младшему, который в это время находился на пассажирском сидении его машины

"Да", – ответил, сделав небольшую паузу, Лапин

"Вот он так и передается, кивком головы", – добавил Усик

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Отметим, что накануне Усик рассказал, как борется с коронавирусом и что для этого надо есть. "Мы тренируемся, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни. Перед боем с Чисорой я чувствую себя великолепно", – заявил украинец.

Смотрите, как полиция остановила машину Усика

Видео: Instagram

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вирус бокс Александр Усик коронавирус

Источник: Luckypunch.net

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