Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута

Емельяненко vs Кокляев / Фото: Championat.ru

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В Москве состоялся поединок между известными российскими спортсменами, для которых это был дебют в боксе: выяснить отношения в ринге вышли боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Эпическая битва, которая, по регламенту, была рассчитана на четыре раунда по три минуты, по факту оказалась скоротечной. Емельяненко нокаутировал Кокляева уже на 167-й секунде первого раунда. Напомним, перед боем Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане.

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Как мы писали, Емельяненко называли фаворитом боя с Кокляевым. Коэффициент на победу Александра составлял 1.2, тогда как на успех Кокляева – 6.25, а на ничью – 9.00. В итоге предматчевые расклады полностью подтвердились.

Поединок начался с атак стронгмена Кокляева, который несколько раз попал по Емельяненко. Однако после этого Александр прекратил играться со своим визави и принялся за дело – потряс его раз, второй, а затем двойкой из правого прямого удара и левого бокового вырубил Кокляева. Тот, правда, сумел встать с настила ринга, но видя, как Кокляев шатается и еле-еле держится на ногах, судья тут же прекратил бой – оставалось 13 секунд до окончания первого раунда.

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Несмотря на поражение, Кокляев хочет новой драки с Емельяненко: "Буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в ММА".

Смотрите, как Кокляев нападал на Емельяненко

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Отметим, что Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений. Несколько лет назад был был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.

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Михаилу Кокляеву 40 лет. Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике, самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе ранее не выступал. Как-то протащил за собой железнодорожную платформу с водруженным на нее танком Т-72. Общий вес конструкции составлял 80 тонн!

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