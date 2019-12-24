Опытный Фьюри рассказал, почему Джошуа не хочет объединительного боя с Уайлдером

Фьюри - Уайлдер / Фото: Twitter

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Одиозный британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри высказал свое мнение о том, почему обладатель титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не хочет проводить объединительный бой против американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера. К слову, мы писали, что отец "Цыганского короля" заставил его потолстеть.

Фьюри уверен, что Джошуа опасается мощных ударов "янки". А двигаться так, чтобы избежать ударов Уайлдера, он не сможет:

"Не секрет, что Энтони Джошуа избегает боя с Уайлдером, и это не просто так. Деонтей – самый опасный панчер в истории бокса и в истории тяжелого веса. Я это почувствовал на себе. Поэтому не удивляюсь, что Джошуа не хочет иметь дело с правой рукой Уайлдера, он не умеет двигаться так, как я, а значит, его бы точно пригвоздили. Я легко поднялся после нокдауна в 12-м раунде, но мог и не встать. Это был удар из тех, после которых обычно не встают. А пока я падал от удара справа, он нанес левый сбоку. Но я восстал, как феникс".

Напомним, что тот бой Деонтея и Тайсона завершился вничью, а повторное свидание состоится я в феврале 2020 года. Также говорят, что затем Фьюри и Уайлдер проведут третий бой.

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