Отец "Цыганского короля" заставил его потолстеть, чтобы нокаутировать Уайлдера

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри сообщил, что его сын во втором поединке против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера будет весить больше, чем в своем предыдущем бою против Отто Валлина.

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"В сентябре в его предыдущем бою мы видели, какие изменения необходимы, и как они важны. Но на этот раз Тайсон, не забывайте, будет другим боксером Он будет весит больше, ближе к своему весу", – отметил Джон.

Фьюри – Уайлдер / Фото: Twitter

"Его рост 206 см, он может весить около 119 кг, даже 121 кг. Но стоит ему сбросить эти 4 кг и удар уходит вместе с ними. Но я работал с ним на лапах на прошлой неделе и с весом 120 кг он рвал меня на части. В прошлый раз полусредневес мог бы ударить сильнее, и он не смог его победить тогда. Но сейчас Тайсон работает над техникой с Шугаром Хиллом, чтобы нокаутировать его", – рассказал Фьюри – старший.

Напомним, что Джон Фьюри был очень недоволен теперь уже бывшим тренером сына Беном Дейвисоном после боя с Валлином, полагая, что тот заставил Тайсона сбросить слишком много веса, и что такая стратегия абсолютно неприемлема и опасна, и Дейвисона надо срочно менять.

Свой первый бой с новым тренером Фьюри должен провести 22 февраля в Лас-Вегасе против Уайлдера, раскритиковавшего Джошуа за победу над Руисом в стиле Кличко.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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