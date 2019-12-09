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"Особенный" все-таки сможет посмотреть бокс: названо место возможного боя Джошуа и Усика

9 декабря, 10:46

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" может принять супер бой

Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал возможное место, которое примет следующий бой его боксера.

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"IBF дал время до апреля на бой с Пулевым, а в WBO – полгода на встречу с Усиком. Нужно спросить у WBO, разрешат ли нам провести сначала бой с Пулевым. "Уэмбли" не есть наилучшим вариантом. Но у "Тоттенхэма" отличный новый стадион. Они были бы рады принять реванш с Руисом, но им не подошли даты. Сейчас они снова показывают интерес на проведение боя", – сказал Хирн.

Напомним, что Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко в бою с Руисом. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко, тот же метод: джеб – захват – удержание. Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

Так что не сбрасываем со счетов и этот вариант – Энтони Джошуа против "зверя" Деонтея Уайлдера.

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бокс Тоттенхэм Александр Усик Энтони Джошуа

Источник: BoxingScene

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