Назван победитель будущего боя Усик – Джошуа: украинцу дают больше шансов, чем Руису

Поединок украинского супертяжа с британцем Джошуа еще не объявлен, но на его исход уже принимают ставки

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Букмекеры быстро отреагировали на появление информации о вырисовывающемся бое Энтони Джошуа – Александр Усик после того, как Джошуа взял реванш у Руиса за июньское фиаско, вернув себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Напомним, в Саудовской Аравии британец в скучном поединке одолел американского толстяка по очкам – 118:110, 118:110, 119:109.

По мнению аналитиков букмекерских контор, если бой Джошуа – Усик таки состоится, его фаворитом будет британский супертяж. На его победу установлен коэффициент 1.50, на победу Александра Усика – 2.50, на ничейный исход – 26.0. Иными словами, вероятность выигрыша Джошуа в противостоянии с другими олимпийским чемпионом Лондона Усиком оценивается в 60 процентов. Украинскому экс-королю крузервейта дают 36 процентов на триумф и 4 процента оставляют на редкую для бокса ничью, которая, впрочем, накануне была зафиксирована в противостоянии Александра Поветкина и Майкла Хантера.

Таким образом в вероятном поединке с Джошуа аналитики оценивают шансы Усика немного выше, чем шансы Руиса перед субботним реваншем толстяка с британцем в Саудовской Аравии. Напомним, американцу с мексиканским паспортом давали 32 процента на победу. Но он проиграл фавориту – Джошуа.

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Как сообщалось ранее, после аравийской победы Джошуа над Руисом президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель написал у себя в Twitter, что до 4 июня Джошуа должен подраться с Усиком: "Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят поединки с обязательными претендентами. Бой Джошуа с обязательным претендентом Усиком должен состояться в течение 180 дней".

После этого Джошуа на словах дал согласие на бой с Усиком. "В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил британец в воскресенье, 8 декабря.

Видео: Reuters

При этом промоутер Усика поздравил Джошуа с победой над толстяком Руисом и заявил о желании украинца драться с британцем. "Поздравления Энтони Джошуа. Вызов принят", – сообщил в ответ на заявление главы WBO Александр Красюк, настаивая, что именно Усик, а не Кубрат Пулев должен стать следующим соперником британца.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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