От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить Фьюри

Поветкин - по центру, Кацук - второй справа / Фото: Мир бокса

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) начал подготовку к предстоящему поединку против Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО). Стало известно, что в подготовке Русскому Витязю помогает 31-летний украинский гигант Владимир Кацук (3-0, 0 КО). Кацук выбран спарринг-партнером Поветкина из-за высокого роста, что поможет россиянину адаптироваться против рослого Фьюри.

Как сообщалось ранее, бой Поветкин – Фьюри состоится 31 августа в Лондоне в андеркарде поединка Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.

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Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

В активе россиянина Александра Поветкина – 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

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Тогда как на счету 24-летнего Хьюи Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям – Цыганского Короля Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.

Кацук и Кличко. Фото – Братство Кличко

Интересно, что ранее украинский боксер Владимир Кацук выступал в роли спарринг-партнера Владимира Кличко, когда тот готовился к титульному поединку против Энтони Джошуа. Напомним, проиграв тот бой, Кличко-младший заявил о завершении карьеры.

Напомним, накануне Федерация бокса Украины объявила своеобразный бойкот чемпионату мира в России. Наши лучшие боксеры не поедут на соревнования, которые пройдут в Екатеринбурге в сентябре.

Также мы писали, что промоутер сделал заявление о бое Деревянченко – Головкин. Лу Ди Белла назвал вероятность мега-поединка с участием украинца не просто высокой, а "очень-очень высокой".

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