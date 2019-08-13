Бойкот Украиной ЧМ по боксу в Екатеринбурге: появилась реакция России

В федерации бокса России уверены, что украинцы все-таки приедут к ним на мировое первенство

Генсек российской федерации бокса Умар Кремлев / Фото: РИА Новости

В России отреагировали на заявление украинской федерации бокса о том, что лидеры сборной Украины не выступят на чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге 7-15 сентября. Генсек федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что украинская делегация все-таки будет представлена на мировом первенстве.

"Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге, – заявил Умар Кремлев. - Боксеры из Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях на турнире. Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет".

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Напомним, ранее руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко сообщил, что звезды украинского любительского бокса на ЧМ в Россию не поедут. "Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в этих соревнованиях в России не будут", – отметил Подаваленко.

Но он добавил, что что, если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать. Также он отметил, что Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.

Ранее мы писали, что сборная Украины по боксу обставила Россию на грузинском ринге. Наш Александр Хижняк не только взял "золото", но и был признан лучшим боксером соревнований.

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