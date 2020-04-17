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От коронавируса скончался рефери, который обслуживал бой Леннокса Льюиса и Майка Тайсона

17 апреля, 21:09

Максим Перепелица

Эдди Коттону было 72 года

Известный американский судья в боксе Эдди Коттон скончался после заражения коронавирусом. Он боролся с опасной болезнью более недели

"Эдди Коттон скончался сегодня утром. По сообщению его жены, две недели назад он был госпитализирован с диагнозом пневмония, позднее у него был диагностирован коронавирус", – говорится в сообщении.

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Коттон в качестве рефери обслуживал бои Денис Лебедев – Марко Хук, Леннокс Льюис – Майк Тайсон, Олег Маскаев – Хасим Рахман и другие. Последний поединок он отработал в 2014 году. Коттону было 72 года. Отметим, что Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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бокс Майк Тайсон коронавирус

Источник: BoxingScene

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