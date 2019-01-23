"Открытие года": Александр Гвоздик выиграл престижную награду WBC

Украинский боксер одержал в 2018 году две победы и завоевал чемпионский пояс

Александр Гвоздик. Фото: AFP

"Открытие года": Александр Гвоздик выиграл престижную награду WBC //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg 2019-01-23T11:41:52+02:00 Бокс Украинский боксер одержал в 2018 году две победы и завоевал чемпионский пояс

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) победил в номинации "Открытие года" по версии Всемирного боксерского совета. Напомним по итогам 2018 года. На награду также претендовали Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.

Призер Олимпиады-2012 в Лондоне в марте сделал первый шаг к заветной мечте, когда в тяжелом поединке победил Мехди Амара и завоевал "временный" титул WBC. Переговоры о бое за полноценный пояс длились долго, но все же сторонам удалось договориться о встрече с канадцем Адонисом Стивенсоном, который владел титулом последние 5 лет! 10-я защита пояса стала для Адониса роковой. Гвоздик эффектным нокаутом победил соперника и стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины! А Стивенсон сразу с ринга отправился в госпиталь, где впал в кому, но, к счастью, уже идет на поправку.

Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.

Ранее появились подробности о состоянии Стивенсона после нокаута. Брат боксера рассказал, что тот может приподнимать верхнюю часть туловища, а также поднимать руки и ноги.

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