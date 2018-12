Видео нокаута в бою Гвоздик – Стивенсон и полная запись поединка

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик в Канаде завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона. 41-летний канадский боксер пять лет защищал этот пояс у себя на родине, но 1 декабря уступил более молодому украинцу.

Поединок в Квебеке вышел очень конкурентным и равным. На момент остановки боя Адонис Стивенсон вел по очкам на записках двух судей, еще один посчитал ничью. В целом, судейство боя Гвоздик – Стивенсон возмутило экспертов после того, как в 3 раунде рефери на стал отсчитывать нокдаун канадскому боксеру, а также появились записки судей, на которых соотечественник Стивенсона насчитал ему разгромную победу 98:92.

Но украинский боксер снял все вопросы о победителе в 11 раунде, когда после града его ударов Стивенсон рухнул на настил ринга и еще долго не мог подняться.

Congratulations to Oleksandr Gvozdyk who slumps Adonis Stevenson in the 11th round to become THE NEWWWW WBC LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION OF THE WORLDDDD!!!



