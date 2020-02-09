Уложил за 40 секунд! Скандальный украинский боксер Выхрист впечатляюще дебютировал в профессионалах

Виктор Выхрист / Фото: Федерация бокса Украины

Украинский боксер Виктор Выхрист уверенной победой начал свой путь в профессионалах. В первом профи-бою 27-летний супертяж нокаутировал соперника уже на 40-й секунде! И это при том, что белорус Андрей Мазаник – довольно искушенный боец, проведший до этого 23 поединка. К слову, мы сообщали, что накануне Выхрист прошел процедуру взвешивания перед дебютом в профи.

Вечер бокса с участием Виктора состоялся в немецком городе Геппинген. На ринг наш спортсмен вышел под псевдонимом Виктор Фауст. Смотрите видео непродолжительного боя.

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27-летний уроженец Светловодска, что недалеко от Кропивницкого, подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Его менеджером стал бывший чемпион мира по версии WBA львовянин Андрей Котельник. Правда, Федерации бокса Украины его уход не понравился, поэтому дисквалифицировали тренера Выхриста за уход боксера в профессионалы перед Олимпиадой. Немецкие промоутеры называют Виктора наследником Кличко.

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