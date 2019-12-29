Паскаль и Джек устроили рубку с двумя нокдаунами: победителя определили судьи

"Обычный" чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе канадец Жан Паскаль (35-6-1, 20 KO) защитил титул в бою с экс-чемпионом мира Баду Джеком (22-3-3, 13 KO) из Швеции.

На протяжении боя оба боксера побывали в нокдаунах – сначала Паскаль отправил Джека на канвас в четвертом раунде, а в 12-м уже швед поставил соперника на колени. Тем не менее, боксеры прошли всю дистанцию, а судьи отдали победу Паскалю – дважды 114:112 и 112:114.

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Напомним, что сегодня ночью Джервонта Дэвис победил нокаутом Юриоркиса Гамбоа в поединке за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе и стал на шаг ближе к поединку против украинца Василия Ломаченко. Ранее сам украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.

А в Японии состоялся вечер смешанных единоборств Bellator 237. Российский боец Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона из США в первом раунде. Американец подошел к бою с весом в 120 кг, что не совсем соответствовало его прозвищу "Ярость".

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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