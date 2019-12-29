Путь к Ломаченко открыт: Дэвис нокаутировал Гамбоа и завладел поясом WBA

Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 KO) победил кубинца Юриоркиса Гамбоа и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг). Поединок состоялся в Атланте. Напомним, что Дэвис только со второй попытки смог вложиться в лимиты весовой категории накануне боя.

Уже во втором раунде Гамбоа впервые побывал в нокдауне. Кубинец смог восстановиться, но повредил ногу, поэтому время от времени прихрамывал. Гамбоа сумел выиграть седьмой раунд, но следующем снова побывал на канвасе. Развязка наступила за минуту до финального гонга. Дэвис бросился в атаку и нанес сопернику сначала двойку левой, а затем добил апперкотом. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун, просигнализировав о победе Джервонты. На момент остановки боя Дэвис побеждал Гамбоа на записках судей.

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Напомним, что Дэвис – желанный соперник для Василия Ломаченко, владеющего полноценным титулом чемпиона WBA в легком весе. По словам украинца, ранее говорить о поединке с американцем было "не по пацански", потому что он выступал в другом дивизионе.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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