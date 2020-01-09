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Перед чемпионским боем в Киеве зрители увидят необычный андеркард

9 января, 16:08

Изюминкой разогрева Далакяна станет отдельный турнир "Ты — чемпион"

Артем Далакян

Артем Далакян / Фото: Instagram

8 февраля 2020 года в Киеве, в КВЦ "Парковый", чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведет четвертую защиту своего титула. Соперником Далакяна станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес. Ранее мы писали, что "Лавина" из Венесуэлы угрожает чемпионскому поясу украинца. А на разогреве главного боя вечера зрители увидят необычный андеркард.

Изюминкой андеркарда станет отдельный турнир "Ты — чемпион". Его формат следующий: восемь боксеров проведут трехраундовые бои и определят победителя по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Такой турнир призван открывать новые имена в боксе и пользуется популярностью в США и Великобритании. А в Украине состоится впервые.

Читайте также: Чемпион мира Артем Далакян: "Дочка говорит: "Папа, почему после боя на тебе нет ни одного синяка"

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Состав пар в рамках полусреднего веса – 67,7 кг
Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Беляевка)
Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)
Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)
Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

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Смотрите также, что Артем Далакян рассказал об организации боев в Киеве, своих гонорарах и музыке

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защита боксер чемпион андеркарт Артем Далакян

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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