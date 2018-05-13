Переговоры о бое Ломаченко – Гарсия идут тяжелее, чем у Трампа с КНДР – промоутер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что он не против организовать поединок между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBC Майки Гарсией. Вместе с тем функционер признал, что переговоры о таком бое будут чрезвычайно сложными.

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

"Переговоры с Майки Гарсией о таком бое будут тяжелее и хуже, чем переговоры Трампа с Северной Кореей. Он постоянно твердит о своей преданности и восхищении Showtime. Если все так, то пусть просто не надоедает мне с разговорами о бое с Ломаченко.

Мы выберем для Василия лучший из возможных вариантов. Он хочет драться часто, а со всеми этими датами Гарсии бой Ломаченко и Гарсии будет напоминать организацию встречи Мейвезера и Пакьяо. Сейчас мне 86, а переговоры с Майки могут завершиться, когда мне исполнится 90. Я устал от этого. Если хочет драться, то пусть позвонит мне. Если нет, то к черту все это", – приводит слова Арума RingTV.

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте. Этот нокдаун стал для Ломаченко первым в профессиональной карьере.