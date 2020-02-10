Первая чемпионская жертва Ломаченко снова бросает ему вызов: "Надо вернуть Васе должок"

Американец Гари Расселл считает, что у него с украинцем остался незакрытый вопрос с 2014 года

Ломаченко vs Расселл / Фото: Getty Images

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Чемпион мира в полулегком весе по версии WBC американец Гари Расселл-младший после недавней защиты своего пояса в бою с монголом Нямбаярыном Тогсцогтом заявил, что хочет взять реванш у Василия Ломаченко за поражение, которое потерпел от украинца в 2014-м. Отметим, что в ближайших планах Ломаченко – бой с Лопесом: он состоится в конце мая или начале лета.

Свой последний бой Расселл выиграл по очкам

"Я хочу реванш с Ломаченко, – заявил в комментарии Boxing Scene 31-летний Гари Расселл. – Он нужен мне не для фанатов, он нужен мне не для журналистов. Он нужен для меня лично. У меня слишком много самолюбия, чтобы оставить этот вопрос незакрытым. Я должен вернуть Ломаченко должок"

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Напомним, что первый бой с Расселлом, состоявшийся в 2014 году, Ломаченко выиграл решением большинства судей и тогда впервые в профессиональной карьере стал чемпионом мира – это был третий поединок Василия на профи-ринге.

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Кстати, с момента поражения от Ломаченко, Расселл завоевал пояс WBC и суммарно провел семь боев, не проиграв ни одного из них.

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