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Первому поясу Кличко – 20 лет: видео боя против Хайда и печальная судьба британца

26 июня, 18:36

Старший из братьев Кличко стал мэром Киева, а избитый им в 1999 году британец отправился за решетку

20 лет назад. Виталий Кличко - с поясом WBO
20 лет назад. Виталий Кличко - с поясом WBO. Фото: Getty Images

Сегодня исполняется ровно 20 лет с тех пор, как был завоеван первый для братьев Кличко титул чемпиона мира в супертяжелом весе (по версии WBO). 26 июня 1999 года на ринге London Arena в Милуолле на тот момент 27-летний Виталий Кличко встретился с англичанином нигерийского происхождения Херби Хайдом. В первом раунде  судьи отдали предпочтение Хайду, однако в начале второго Кличко-старший правым кроссом послал Херби в нокдаун. И в этом же раунде украинец добил британца, мощным правым хуком отправив Хайда в нокаут.

Видео боя Кличко – Хайд (1999 год) Та победа принесла Виталию Кличко мировой рекорд – путь от новичка до чемпиона занял у него 25 последовательных побед нокаутом и меньше затраченных раундов, чем у Майка Тайсона. Дальше в карьере Кличко-старшего, которому сейчас 47, было две удачные защиты пояса WBO, поражение Крису Берду из-за травмы плеча, кровавый бой с Ленноксом Льюисом, завоевание пояса WBC, завершение карьеры, ее возобновление, возвращение чемпионского титула, вхождение в Международный зал боксерской славы и начало политической карьеры в качестве мэра Киева.

Херби Хайд. Фото – Getty Images

Жертве Кличко – Херби Хайду – по прозвищу Танцующий разрушитель сейчас тоже 47. Свой последний бой на профи-ринге он провел 9 лет назад, одолев земляка Уэйна Брукса. А затем Хайд ударился во все тяжкие. Несколько раз его арестовывали за хулиганство. Также Херби объявил себя банкротом после того как суд приговорил его к штрафным санкциям из-за различных неуплат – при этом Хайд сообщил, что случайно оставил свои деньги в размере восьми тысяч фунтов возле электролампы, и они сгорели. А в 2013 году он был задержан за торговлю кокаином. Ему присудили 22 месяца тюрьмы.

Как сообщалось ранее, младший из братьев Кличко Владимир на днях едва не погиб во время пожара на яхте. "Будьте осторожны с тем, чего вы хотите, потому что в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина на выходных" уж слишком буквально", – заключил после произошедшего у берегов Испании 43-летний Владимир Кличко.

Также мы писали, что Виталий Кличко рассказал, когда мы увидим бой Усика на НСК "Олимпийский". "В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий", – заявил мэр Киева.

Смотрите эффектный нокаут Ломаченко в поединке с британцем Кроллой

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Тег бокс, Виталий Кличко

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Сегодня|Спорт , XSport

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