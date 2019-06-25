"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Владимир Кличко. Фото: Instagram

Знаменитый украинский боксер на пенсии Владимир Кличко рассказал о новых подробностях истории с пожаром на яхте у берегов Испании, в результате которого он едва не погиб вместе с семьей.

"Если вам интересно, что случилось с моей семьей, друзьями и мной, когда я был на чартерной лодке, и мы следовали из Ибицы на Мальорку рано утром в понедельник, то позвольте мне заявить: у нас все хорошо! – написал у себя в Instagram Владимир Кличко. – Мы были в бурной воде и внезапно обнаружили огонь – примерно в 7 морских милях от береговой линии. Прошло некоторое время, пока ситуация снова оказалась под контролем. Благо, мы могли рассчитывать на помощь от береговой охраны Мальорки и пожарных. Спасибо им всем! И еще: извинения перед фондом "Ein Herz fur Kinder", поскольку мне пришлось отменить свое участие в традиционном "Летнем барбекю" из-за этого случая. Все вы: будьте осторожны с тем, что вы хотите, потому что в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина на выходных" уж слишком буквально", – заключил 43-летний Кличко.

Как мы писали ранее, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко со своей семьей чуть не погиб во время отдыха на Мальорке. По данным СМИ, на арендованной украинцем яхте случился пожар. К счастью, пожарные и спасатели вовремя прибыли на судно и спасли всех пассажиров. Сообщается, что пожар произошел в машинном отделении яхты. Самое страшное, что в момент инцидента яхта находилась в 11 километрах от берега.

"Пожарники сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее", – приводит слова Кличко Bild.

Ранее мы писали, что Кличко-младший поразил своим трюком на волне: захватывающее видео с Днепра. Если Владимир будет столь же крепко стоять на ногах в ринге, то может смело возобновлять карьеру боксера.

Правда, как утверждает бывший тренер Владимира Кличко, украинец не вернется на ринг. Джонатон Бэнкс рассказал, что много общался с Кличко до его ухода из спорта и уверен, что украинец не передумает.

А бывшую жену Кличко тем временем побил собственный парень

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"