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"Плевать на наши плохие отношения": промоутер озвучил планы Ломаченко на будущее

Сегодня, 11:13

Украинец может впервые на профессиональном ринге провести бой в Европе

Василий Ломаченко и Боб Арум
Василий Ломаченко и Боб Арум. Фото: AFP

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум поделился планами на следующий поединок украинского чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе. Напомним, что сегодня Ломаченко победил Энтони Кроллу и защитил титулы WBA и WBO в легком весе. Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Арум заявил, что если Майки Гарсия оставит титул чемпиона WBC, то он хочет провести бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла в Лондоне. Если это случится, Ломаченко впервые в профессионалах будет боксировать в Европе. До этого он выходил на ринг только в США и Макао.

 "Плевать на наши плохие отношения (Гарсии и Top Rank – прим.), все дело в деньгах. Хочу насладиться тем, как Ломаченко выбьет дух из Майки", – заявил Арум.

Добавим, что после боя с Кроллой тренер британца Дэйв Колдуэлл раскритиковал действия рефери, когда он принялся отсчитывать нокдаун, вместо того, чтобы остановить бой. Самого же Ломаченко он назвал гением.

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Тег Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Боб Арум, Люк Кэмпбелл

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Источник:

sport.ua

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