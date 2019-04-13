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"Рефери, зачем ты считал?!": британский тренер о бое Ломаченко – Кролла

Сегодня, 08:38

Британский тренер раскритиковал действия рефери поединка, а также назвал украинского боксера гением

Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде
Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде. Фото: AFP

Василий Ломаченко одержал 13-ю победу в профи и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе. В Лос-Анджелесе в четвертом раунде Ломаченко отправил в нокаут британца Энтони Кроллу. Бой запомнился странным решением судьи: после серии ударов в третьем раунде он остановил бой, а Ломаченко побежал праздновать, но затем рефери вдруг начал отсчет нокдауна. Таким образом, бой продолжился, а уже в следующем раунде Кролла оказался в тяжелом нокауте.

Британский тренер Дэйв Колдуэлл после боя раскритиковал действия рефери, а также назвал Ломаченко гением. Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

"Ужасно видеть такой исход для каждого человека, который знает Энтони Кроллу. Бокс – тяжелый вид спорта и может быть жестоким. Бойцы вступают в ринг, следуют своей мечте и предлагают нам развлечение. Большое уважение тому, у кого есть яйца, чтобы выходить против лучшего", – говорит Колдуэлл.

"Все казалось таким медленным после нокаута. Рефери, зачем ты считал? Медики должны были быть там гораздо быстрее! Отсутствие кислородной маски еще раз показывает, насколько лучше дела в Британии", – заявил тренер Тони Белью.

"Что касается Василия Ломаченко – человек просто гений в ринге! Надеюсь, что у него будут большие бои, его промоутеры должны их добиться, которые сделать его суперзвездой, которой он заслуживает быть", – считает Колдуэлл.

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Тег тренер, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Источник:

boxing-mma.com

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