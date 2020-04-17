"По-прежнему работаю", – несмотря на перенос боя с Чисорой, боксер Усик усердно тренируется

Сегодня непобедимый боксер-профессионал Александр Усик порадовал своих поклонников фото из тренировочного зала, где он занимается тем, чем и должен спортсмен: тренируется. Напомним, его поединок с британцем Дереком Чисорой, намеченный на 23 мая в Лондоне, пока что отменили из-за пандемии коронавируса. К слову, бой Усика и Чисоры хотят перенести в Азию: организаторы ищут альтернативные варианты.

Крымчанин подписал фотографию на английском: "Still working" – "все еще работаю", намекая на то, что он не перестает тренироваться, хотя дата его следующего выхода на ринг пока что в тумане. Александр продемонстрировал свои впечатляющие мышцы и татуировки, стоя перед гирей. Вероятно, пудовой. За спиной у него – тренажеры со штангами.

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Интересно, что администраторы странички боксера в Facebook предупредили недоброжелателей, что все "негативные пользователи и оскорбления будут блокироваться безвозвратно".

Читайте, как на днях в соцсетях Усик позвал подписчиков в кулак.

Смотрите, как Усик тренирует реакцию, показывая фокус с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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