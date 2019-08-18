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По стопам Зинченко: Усик в Малибу перевоплотился в фокусника

Сегодня, 13:20

Украинский боксер перед дебютом в супертяжах тренирует ловкость рук на пляже в Калифорнии

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе. Украинский боксер на своей странице в Instagram выложил фотографии тренировочных занятий на солнечном пляже Малибу, в Майами.

На одной из фотографий Усик запечатлен совершающим забег по местным пескам – явно тренировка с прицелом на повышение выносливости. А на другой иллюстрации Александра Усика можно увидеть жонглирующим шариками а-ля фокусник – об отработке ловкости рук и координации украинский боксер тоже не забывает.

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Фото: Depositphotos

Интересно, что на пляже Малибу к новому футбольному сезону готовился и футболист сборной Украины Александр Зинченко. Смотрите, как это было:

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Напомним, на днях был официально подтвержден дебют Усика в супертяжелом весе. Александр впервые выйдет на ринг в качестве представителя хэвивейта 12 октября. Поединок состоится в Чикаго на Wintrust Arena. Скорее всего, против Карлоса Такама. Бой подтвердил менеджер боксера Эгис Климас, разместив на своей странице в Instagram афишу боя.

Также сообщалось, что промоутер Усика объявил "войну за наследие". Александр Красюк заявил, что титул абсолютного чемпиона мира для его знаменитого подопечного – не предел. "Усик станет звездой уровня Кличко. Как минимум", – считает Красюк.

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бокс Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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