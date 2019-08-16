Усик идет: дебют украинца в супертяжелом весе официально подтвержден

Украинец вернется на ринг в Чикаго, но соперник пока не определен

/ Фото: Instagram

Дебютный бой украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе официально подтвержден. Абсолютный чемпион мира в крузервейте впервые выйдет на ринг в качестве супертяжа 12 октября. Бой состоится в Чикаго на Wintrust Arena. Бой подтвердил менеджер боксера Эгис Климас, разместив на своей странице в Instagram афишу боя.

Тем не менее, до сих пор не известен соперник Усика. Им должен стать камерунский боксер Карлос Такам, но, как рассказал ранее промоутер Усика Александр Красюк, Такам до сих пор не подписал контракт на бой.

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В бою с Такамом Усик будет защищать статус обязательного претендента на титул WBO. Это звание Всемирная боксерская организация представила Усику после шести успешных защит титула в первом тяжелом весе. Кстати, сегодня мы сообщали, что "Русский Витязь" Александр Поветкин не будет драться с Усиком по "политическим" причинам.

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Как мы писали ранее, Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желании. "В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа, – признался Александр Усик. – Но вместо меня это сделал Руис".

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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