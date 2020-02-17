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"Победа над Кличко ни с чем не сравнится", – Фьюри готовится к повторному бою с Уайлдером

17 февраля, 19:27

Эксцентричный британец в ночь на воскресенье будет биться с чемпионом мира

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Уже на этой неделе в Лас-Вегасе состоится один из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе. В Лас-Вегасе в субботу вечером повторный поединок проведут супертяжеловесы американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри. К слову, узнайте, как Фьюри высказался об Усике.

Накануне "Цыганский король" вспомнил прошлое в контексте его встречи с чемпионом мира по версии WBC. Фьюри считает, что победа над украинцем Владимиром Кличко останется самой значимой для него в карьере, даже если он победит в уик-энд Уайлдера:

"Ничто не приблизится к той ночи 28 ноября 2015 года. Еще более приятно было сделать это в Германии, где вы редко можете заслужить победу решением судей в бою с местным боксером. Даже досрочная победа в реванше с Уайлдером с этим не сравнится..."

Также Тайсон уверил, что его не очень-то беспокоит сила удара Деонтея, несмотря на то, что тот выиграл 41 бой из 42, в том числе 40 – нокаутом. Правда, и Фьюри никогда не проигрывал, единственный раз разойдясь ничьей именно с Уайледром.

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Читайте, как Джошуа дал прогноз на бой Фьюри с Уайлдером. Чемпион мира по трем другим версиям хочет видеть все пояса в Великобритании.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции

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Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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