Победа по советам Усика: видео боя Беринчик – Аракава

Серебряный призер Лондона-2012 защитил титул WBO International, одолев по очкам 37-летнего японца

Украинский боксер Денис Беринчик успешно провел первую в своей карьере защиту титула WBO International, одолев в Киеве японца Нихито Аракаву. Правда, нокаутировать 37-летнего соперника Беринчику, который на семь лет младше, не удалось. Поединок продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился победой Дениса по очкам с огромным преимуществом. Оценки судей: 120:107, 118:109, 120:107.

Видео боя Беринчик – Аракава

Отметим, что за боем серебряного призера Лондона-2012 Дениса Беринчика с первого ряда наблюдал его друг Александр Усик, то и дело бравший на себя роль тренера и подходивший с советами к углу Беринчика. "Люди пришли посмотреть на твой бокс, не стой на месте", – советовал Денису Усик. – "Двигайся, Дэн!", "Ноги волка кормят!".

Напомним, сам Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе - 25 мая в Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом камерунского происхождения Карлосом Такамом. "Мы считали, что мне не нужно 100 кг весить, даже 99 не нужно - рабочий вес в бою будет 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов", – рассказал накануне Александр Усик.

Кроме того, Усик показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами. Боксер продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге.

Бокс. Усик – Такам

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