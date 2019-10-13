Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг в рамках боксерского вечера в Чикаго с участием украинца Александра Усика, информирует Daily Express. Во время поединка с соотечественником Чарльзом Конвеллом он два раза побывал в нокдауне, а в десятом раунде был нокаутирован после мощных ударов.
В итоге с ринга Дэя вынесли на носилках и отправили в больницу в бессознательном состоянии. Американцу предстоит операция на головном мозге.
Напомним, что в главном бою вечера бокса в Чикаго украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.
Усик доминировал на ринге на протяжении семи раундов. В первых раундах украинец раскачивался, привыкая к новой весовой категории, а затем включил "вторую передачу". Уизерспун сначала терпеливо сдерживал атаки Усика, но с каждым раундом давление увеличивалось. После седьмого раунда команда американца отказалась продолжать бой.
Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк