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Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому

13 октября, 13:23

Дэй дважды побывал в нокдауне, а затем был нокаутирован Чарльзом Конвеллом

Патрик Дэй покинул ринг на носилках

Патрик Дэй покинул ринг на носилках / Фото: Getty Images

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг в рамках боксерского вечера в Чикаго с участием украинца Александра Усика, информирует Daily Express. Во время поединка с соотечественником Чарльзом Конвеллом он два раза побывал в нокдауне, а в десятом раунде был нокаутирован после мощных ударов.

В итоге с ринга Дэя вынесли на носилках и отправили в больницу в бессознательном состоянии. Американцу предстоит операция на головном мозге.

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Напомним, что в главном бою вечера бокса в Чикаго украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Усик доминировал на ринге на протяжении семи раундов. В первых раундах украинец раскачивался, привыкая к новой весовой категории, а затем включил "вторую передачу". Уизерспун сначала терпеливо сдерживал атаки Усика, но с каждым раундом давление увеличивалось. После седьмого раунда команда американца отказалась продолжать бой.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс боксер Патрик Дэй

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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