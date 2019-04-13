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Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал

Сегодня, 17:51

"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом

Джорвонта Дэвис
Джорвонта Дэвис. Фото: Instagram

Один из возможных будущих соперников Василия Ломаченко высмеял победу украинца над британцем Энтони Кроллой, добытую в субботу утром нокаутом в четвертом раунде. Очередную порцию саркастических высказываний в адрес Ломы позволил себе непобедимый американец Джервонта Дэвис, по мнению которого, у Василия в этом поединке не было реальной оппозиции.

"Лол, никакого неуважения, но кто такой этот парень? - съязвил о сопернике Ломаченко Энтони Кролле американец Дэвис по прозвищу Танк. – Это ведь игра в одни ворота".

На этот выпад Дэвису ответил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти, заявивший: "Кролла – это парень, который действительно хотел драться с Ломаченко".

А следом коротко, но емко на словесные стрелы Джервонты Дэвиса отреагировал и сам Василий Ломаченко: "Думаю, Дэвис – лучший из лучших бойцов в Twitter".

Ранее Джервонта Дэвис, которого Василий Ломаченко назвал "бизнесменом", пригрозил украинцу: "Старик, я отправлю тебя на пенсию".

В свою очередь  Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев: "Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком".


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Тег Василий Ломаченко, Джервонт Дэвис, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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