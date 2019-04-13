Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал
"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом
Один из возможных будущих соперников Василия Ломаченко высмеял победу украинца над британцем Энтони Кроллой, добытую в субботу утром нокаутом в четвертом раунде. Очередную порцию саркастических высказываний в адрес Ломы позволил себе непобедимый американец Джервонта Дэвис, по мнению которого, у Василия в этом поединке не было реальной оппозиции.
"Лол, никакого неуважения, но кто такой этот парень? - съязвил о сопернике Ломаченко Энтони Кролле американец Дэвис по прозвищу Танк. – Это ведь игра в одни ворота".
На этот выпад Дэвису ответил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти, заявивший: "Кролла – это парень, который действительно хотел драться с Ломаченко".
А следом коротко, но емко на словесные стрелы Джервонты Дэвиса отреагировал и сам Василий Ломаченко: "Думаю, Дэвис – лучший из лучших бойцов в Twitter".
Ранее Джервонта Дэвис, которого Василий Ломаченко назвал "бизнесменом", пригрозил украинцу: "Старик, я отправлю тебя на пенсию".
В свою очередь Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев: "Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком".
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