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Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионским боем

10 ноября, 18:07

Сегодня | Спорт

Кубрат Пулев питает надежду стать чемпионом мира в ближайшее время

Кубрат Пулев

Кубрат Пулев / Фото: Getty Images

Минувшей ночью во Фресно (США) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого болгарин Кубрат Пулев по очкам одолел американца Райделла Букера. И теперь 38-летний ветеран надеется побороться за чемпионский пояс. Недавно мы писали, что Усик опередит россиянина Поветкина в очереди на чемпионский бой.

Несмотря на шикарную статистику – всего одно поражение в 29 выходах на ринг – Пулева не очень любят за его скучноватую манеру ведения боя. Кстати, единственная неудача у боксера по прозвищу Кобра была в дуэли с Владимиром Кличко в 2014 году – украинец уложил оппонента в пятом раунде.

Поэтому болгарину с трудом удается находить себе соперников из элитного дивизиона "хэвивейта". На этот раз он бился с бывшим уголовником Букером, который 14 (!) лет отсидел в тюрьме за наркотики. И то, взять верх Кубрат смог лишь по решению судей. Смотрите в обзоре, как это было.

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Но теперь команда Пулева, занимающего первое место в рейтинге IBF, попытается добиться встречи с победителем звездного противостояния Энди Руиса с Энтони Джошуа. Запланировано оно на 7 декабря в Саудовской Аравии. И число претендентов на "шкуру неубитого медведя" растет. Рассчитывает на подобную встречу и Александр Усик. Кому же отдаст предпочтение победитель, сейчас никто не скажет.

Читайте и смотрите также:Видеоролик к бою Джошуа – Руис

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Кубрат Пулев Александр Усик IBF Энтони Джошуа Энди Руис

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